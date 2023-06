Video: ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ ଆମେରିକୀୟ ଗାୟକ ମେରି ମିଲବେନ୍

ୱାଶିଂଟନ୍: ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ମଞ୍ଚରୁ ହଲିଉଡ଼ ଗାୟକ ମେରି ମିଲବେନ୍ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଜନ-ଗଣ-ମନ ଗାଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲେ। ଏବେ ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ମେରି ମିଲବେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ରୋନାଲ୍ଡ ରେଗାନରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆମେରିକାରେ ଭାରତ-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପାଇଛି, ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରୟାସ। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ମା’ ଭାରତୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି।

American singer Mary Milliben, after singing India’s national anthem, touches Prime Minister Modi’s feet… Earlier Prime Minister of PNG, in a moving gesture, had bowed down in reverence. The world respects PM Modi’s powerful spiritual aura and rootedness in Indian values and… pic.twitter.com/qoA7ALLA3U

— Amit Malviya (@amitmalviya) June 24, 2023