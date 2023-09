ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ-ଭିସ୍ତାରା ମିଶ୍ରଣ: CCI ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଏୟାରଲାଇନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ- ଭିସ୍ତାରାର ମିଶ୍ରଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ଟାଟା ସନ୍ସର ମିଳିତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଭିସ୍ତାରା ସହ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଗ (ସିସିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ଅନୁମତି ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ’ରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ନେଇ ସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଶେୟାର କରାଯାଇଛି ।

ଭିସ୍ତାରା ଓ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସେବା ଧାରୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଅଟନ୍ତି । ଭିସ୍ତାରାରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶଧନ ରହିଛି । ସହଜ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଭିସ୍ତାରା ଏୟାରଲାଇନର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସିସିଆଇ ମଞ୍ଜୁରୀ ମାଗିଥିଲା । ଟାଟା ସନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ (ଟିଏସପିଏଲ), ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ, ଟାଟା ଏସଆଇଏ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ (ଟିଏସଏଏଲ) ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଲିମିଟେଡ ଏଥିରେ ପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ।

ଭିସ୍ତାରା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତାବର ଯାଞ୍ଚ କ’ଣ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ ସେନେଇ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନୋଟିସର ଜବାବ ୩୦ ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାଯିବା ପରେ ସିସିଆଇ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଡିଲ ପରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏୟାରଲାଇନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେବ । ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ପରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଏହାର ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା ।

C-2023/04/1022 CCI approves the merger of Tata SIA Airlines into Air India, and acquisition of certain shareholding by Singapore Airlines in Air India subject to compliance of voluntary commitments offered by the parties.#CCIMerger #Mergers pic.twitter.com/QihGf4xxus

— CCI (@CCI_India) September 1, 2023