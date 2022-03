ତାଜମହଲାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ, ୧୬ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ ଉପରେ ଉଡାଜାହାଜ ଉଡ଼ିବାର ଭିଡିଓ ସାମନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ(ଏଏସଆଇ) ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଏସଆଇ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ(ସିଆଇଏସଏଫ୍) କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି । ୧୬ ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

An aircraft was spotted in the no flying zone of the Taj Mahal, security agencies at the monument shocked.#TajMahal #Agra #ViralVideo pic.twitter.com/cUdCoZxs5f

— Knowledge Flow (@knowledgeflow1) February 28, 2022