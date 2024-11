(Video) ଅଜିତ ପାୱାର ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ! ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ‘ଭବିଷ୍ୟତର ସିଏମ୍’ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୨୩ରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । ମୋଟ ୨୮୮ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେପିକୁ ୧୩୨ଟି, ଶିବ ସେନା (ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେ)କୁ ୫୭ଟି, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଏଜିତ ପାୱାର)କୁ ୪୧ଟି, ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ)କୁ ୨୦ଟି, କଂଗ୍ରେସକୁ ୧୬ଟି, ଏନସିପି (ଶରଦ ପାୱାର)କୁ ୧୦ଟି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ୨ଟି, ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ୨ଟି ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବ ପାର୍ଟିକୁ ୧ଟି ଆସନ ମିଳିଥିଲା ।

ତେବେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ୨୫ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏକ ଖବର । ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ପୁଣେରେ ‘ଭବିଷ୍ୟତ ସିଏମ’ ଲେଖାଥିବା ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ମାଲୱାର ହିଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେଣୁ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ସବୁ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଅଜିତ ପାୱାର କ’ଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

Maharashtra: Posters declaring Ajit Pawar as “Future CM” have appeared in Baramati, sparking a poster war within the Mahayuti alliance before the election results pic.twitter.com/vala1xQS7O

— IANS (@ians_india) November 22, 2024