ସୁପର ପାୱାର ଆମେରିକାରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ, କ୍ଷତି ମାଳଦ୍ୱୀପର GDP ଠାରୁ ୮ ଗୁଣ ଅଧିକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣା ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ନିଆଁ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଅତି କମରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପାଣି ଅଭାବ ସହିତ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି।

ଏହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍‌କୁ ୫୦ ବିଲିୟନ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏତେ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଅନେକ ଦେଶର GDP ଠାରୁ ବହୁଗୁଣା ଅଧିକ। ସେହି ସମୟରେ, ଏହା ମାଳଦ୍ୱୀପର GDP ର ୮ ଗୁଣା ଅଧିକ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେରିକା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଦଳର ପରାଜୟ ପରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା।

ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାର (ଜାନୁଆରୀ ୮) ଦିନ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସର ହଲିଉଡ୍ ହିଲ୍ସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହା ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ପାଲିସାଡେସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୧୫,୮୩୨ ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। KTLA ଟିଭିର ଭିଡିଓରେ ପାସିଫିକ୍ ପାଲିସାଡେସ୍‌ରେ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଜଳୁଥିବା ଏବଂ ଧୂଆଁର କୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

A friend in LA just took this video pic.twitter.com/WJBWCHmCUs

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025