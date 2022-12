NH-୧୬ ଉପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ବାୟୁସେନା ବିମାନ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୧୬ରେ ପରୀକ୍ଷା ମୁଳକ ଭାବେ ଆପତ୍ତକାଳିନ ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିଛି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଆନ୍ଦ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋରିଶାପାଡୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ୪.୧ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ନିର୍ମିତ ଆପତ୍ତିକାଳିନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସ୍ଥଳରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ବାୟୁସେନାର ଏକ ପରିବହନ ବିମାନ ଏଏନ-୩୨, ଦୁଇଟି ସୁଖୋଇ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଲଢୁଆ ସେଜସ୍ ବିମାନ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ।

ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଜଣେ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିମାନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡି ପାଇଁ ରନୱେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ରନୱେ ଉପରକୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆସିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଡ଼କର ଦୁଇ ପାଶ୍ୱର୍ରେ ବାଡ଼ା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରନୱେ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

IAF fighter and transport aircraft carried out practice flying including circuit, approach and overshoot on newly constructed Emergency Landing Facility on NH-16 at Bapatla District in Andhra Pradesh on 29 Dec 22. pic.twitter.com/UQEcRqXASD

— SAC_IAF (@IafSac) December 29, 2022