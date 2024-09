Asian Champions Trophy; ଚକମା ଖାଇଲା ଚୀନ, ପଞ୍ଚମ ଥର ଟାଇଟଲ ହାସଲ କଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରପିରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ଚକମା ଦେଇ ପାଲଟିଛି ଚମ୍ପିଆନ୍ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ରାଗନକୁ ୧-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ । ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୦-୦ରେ ବରାବର ରହିଥିବା ବେଳେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛି ।

India wins their 5th Men’s Asian Champions Trophy 2024! Congratulations to the Men in Blue for an outstanding performance and bringing the trophy home! 🇮🇳💙

ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଟିମ୍ । ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି -୨୦୨୪ରେ କମାଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଭାରତ ଚମ୍ପିଆନ୍ ମୁକୁଟ ଉପରେ କବଜା କରିଛି । ଚୀନକୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିବା ସହ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ୍ କୌଣସି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନାହିଁ । ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଉଭୟ ଦଳ କୌଣସି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ । ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରର ଦଶମ ମିନିଟରେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଯୁଗରାଜ ସିଂହ ଦଳ ତରପରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମ୍ୟାଚର ଶେଷ ସମୟରେ ଏକ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୁଗରାଜ ।

With a hard-fought 1-0 victory over China, India have not only retained their crown from 2023 but also solidified their position as the most successful team… pic.twitter.com/akCC5N6kGv

Congratulations to the Indian Men’s Hockey Team on clinching their record-breaking 5th Asian Champions Trophy title! 🏆🏑

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଏକ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି । ଭାରତ ଏହାସହିତ ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆପ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ୨୦୧୧ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସିଜନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ୨୦୧୩, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ତେବେ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଯୁଗ୍ମ ବିଜେତା ଭାବରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ।

After a fiercely contested 50 minutes of non-stop action, India finally broke through the deadlock with a crucial strike from Jugraj Singh, making it 1-0. That lone goal was all it took to secure the victory, and with it, the title!

Congratulations to the entire squad for their… pic.twitter.com/JPAdHQcogA

