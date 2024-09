Asian Champions Trophy; ଫାଇନାଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ: ‘କୋରିଆ’ ଦେଇ ବାଜି ମାରିଲା ଭାରତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାତେଇବା ପରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପରେ ଏବେ ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଦମଦାର ପ୍ରର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତ । ଲଗାତାର ବିଜୟ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲରେ ଦଳ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ପାଦ ବଢାଇଛି ହରମନ ସେନା । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୪-୧ରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣିଥରେ କମାଲ କରି ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ବିଜୟର ମହାନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ।

ଏସିଆନ୍ ଚମ୍ପିଆନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ସେମି ଫାଇନାଲରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଚକମା ଦେଇ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୪-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମସ୍ତ ୫ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ ଫୁଲଟନ୍ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟର ଛକା ମାରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦବଦବା ଜାରି ରଖିବା ସହ ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଦା ୪ଟି ଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିପାରିଛି । ପଳରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ଫାଇନାଲକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ।

Team India storms into the final with a convincing 4-1 victory over Korea powered by some sharp finishing from Harmanpreet, Jarmanpreet, and Uttam Singh.

Up next, we face hosts China 🇨🇳 in the grand final tomorrow in the Mens Asian Champions Trophy 2024

Lets win this one🏆💪🏻… pic.twitter.com/blZ8BxNYX7

