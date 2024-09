ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ; ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୪ । ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୁଲିପ ଟ୍ରଫିରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସି ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଡି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡି ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ବିସିସିଆଇ ସେୟାର କରିଛି ।

ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିବା ଅକ୍ଷର ୧୧୮ ବଲରେ ୬ ଚୌକା ଓ ୬ ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ ୮୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ୩ ଟି ବଲରେ ୨ଟି ଛକା ଓ ୧ଟି ଚୌକା ମାରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ୭୪ ବଲରେ ୩୭ ରନ୍ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମାନବ ସୁଥାରଙ୍କୁ ସେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅକ୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଲେଗ୍ ବାଇରେ ଚୌକା ମାରିଥିଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ଅକ୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରେ ଛକା ମାରି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

Axar Patel on 🔥

Smashes 6⃣4⃣6⃣ off Manav Suthar as he brings up his 50!#DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBankhttps://t.co/u0KTJISm6b pic.twitter.com/g8lVbi52Vp

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 5, 2024