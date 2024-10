ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ! ବାବର ଆଜମ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ‘ବିରାଟ କୋହଲି’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ବାବର ଆଜମ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ବେଶ୍ ଶାନଦାର ଥିଲା । ତାଙ୍କର ଖେଳି କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଓ ସହଯୋଗ କରିଆସିଥିବା ତାଙ୍କର ଅଗଣିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସେ ଏହି ଅବସରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି । ବାବର ପାକିସ୍ତାନର ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-୨୦ ଟିମରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ବାବର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର । ବାବର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାର ବଡ଼ କାରଣ ‘ବିରାଟ କୋହଲି’ ବୋଲି କିଛି ମିଡ଼ିଆରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ବାବର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ଚାପ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଉକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ବିରାଟଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଦେଶ କ୍ରିକେଟରେ ଚିର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବାବର ବିରାଟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ମାନିଥାନ୍ତି । ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ବାବର ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଜି ନ୍ୟୁଜର ଜଣେ ପତ୍ରକାରଙ୍କ ମୁତାବକ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପରାଜୟ ପରେ ବାବର ବେଶ୍ ଚାପରେ ରହିଥିଲେ । ତାହା ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବାର ବଡ଼ କାରଣ । ଏଥିସହିତ ବିରାଟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେବା ସହ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ମନାଇଥିଲେ ବୋଲି ପତ୍ରକାର ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି । ବିରାଟ ୨୦୨୧ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ସେହିପରି ବାବର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହ ନିଜର ଖେଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମିଡ଼ିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

🚨 INSIDE NEWS – Close friends of Babar Azam gave him example of Virat Kohli and in other words you can say Babar has resigned from captaincy following the footsteps of Kohli. Babar wants to focus on individual performance just like Kohli. #BabarAzam𓃵 7/n

