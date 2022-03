ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିଓଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଲଢ଼ିବେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା: ମମତା କଲେ ଘୋଷଣା

ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ଆସନସୋଲରୁ ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସିର ଆଶାୟୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ନିଜେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ବାଲିଗଞ୍ଜ ସିଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିଏମସି ବାବୁଲ ସୁପ୍ରିଓଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରିଛି ।

Happy to announce on behalf of the All India Trinamool Congress that Sri Shatrughan Sinha, former Union Minister and famed actor, will be our candidate in Loksabha by-election from Asansol. (1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) March 13, 2022