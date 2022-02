ତୁଟିଲା ବିବାଦ: କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ’କୁ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ଆସିବେ ବଚ୍ଚନ ପାଣ୍ଡେ

ମୁମ୍ବାଇ: ଖିଲାଡି ଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଏବଂ କମେଡି କିଙ୍ଗ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦର ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏବେ କପିଲଙ୍କ କମେଡି ଶୋ'(ଦ କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ)ରେ ନଜର ଆସିବେ ବଚ୍ଚନ ପାଣ୍ଡେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ । ୧୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କପିଲଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର । ସବୁ ବାଦ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅକ୍ଷୟ-କପିଲ ଯୋଡି । ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ କପିଲ ଶର୍ମା ।

Dear friends,was reading all the news in media about me n Akshay paji, I have jus spoke to paji n sorted all this, it was jus a miss communication, all is well n very soon we r meeting to shoot Bachhan pandey episode. He is my big bro n can never be annoyed with me 😊thank you 🙏

— Kapil Sharma (@KapilSharmaK9) February 8, 2022