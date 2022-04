ଆଣ୍ଠେପଡ଼ିଲା ଆରସିବି, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ମାତ୍ର ୬୮ ରନରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଲା ପୁରା ଟିମ୍

ମୁମ୍ବାଇ: ଆଇପିଏଲର ୩୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି । ବାଙ୍ଗଲୋରର ପୁରା ଟିମ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ୧୬ ଓଭର ଗୋଟିଏ ବଲରେ ମାତ୍ର ୬୮ ରନ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବରେ ଟି ନଟରାଜନ ୩ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ ବ୍ୟୟ କରି ୩ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପଛକୁ ମାର୍କୋ ଜନସନ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରି ୨୫ ରନ ବ୍ୟୟରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜଗଦୀଶ ସୁଚିତ ୩ ଓଭର ପକାଇ ୧୨ ରନ୍ ବ୍ୟୟରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍, ଉମ୍ରାନ୍ ମଲ୍ଲିକ ୪ ଓଭର ପକାଇ ୧୩ ବ୍ୟୟ କରି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ୨ ଓଭର ପକାଇ ୮ ରନ ବ୍ୟୟରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ ।

