ମାଳଦ୍ୱୀପ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ‘ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର’ କରିଛି ଚୀନ୍ ? 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ବାଂଲାଦେଶର ବିକ୍ଷୋଭ। ସୋମବାର ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି ଦିନ ଆସିବ, କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ରାଜରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଲୋକାରଣ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ଗଠନରେ ସୋମବାର ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ? ଅନେକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରେ ବାଂଲାଦେଶ ସଙ୍କଟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବତନ ସେନାମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଶଙ୍କର ରାୟ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ନିଜ ସୀମାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।

#WATCH | Kolkata, West Bengal: On the political crisis in Bangladesh, former Chief of Army Staff General Shankar Roychowdhury (Retd.) says, "If a neighbouring country has widespread disturbance, it is a cause of concern for us. It's a challenge and we have to be very careful…… pic.twitter.com/Nt3KHlcrTq

