ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ BCCI ଦେବ ବଡ଼ ଉପହାର: ଘୋଷଣା କଲେ ଜୟ ଶାହ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ରହିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଟି-୨୦ ସିରିଜ ବିଜୟ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଖେଳୁଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଉପହାର । ଏ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ । ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟର ଉତ୍ଥାନ ହେବ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ।

ଜୟ ଶାହ ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସିସିଆଇର ନୂତନ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଡେମୀ (NCA) ପ୍ରାୟ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖୋଲିବ । ନୂତନ ଏନସିଏରେ ତିନୋଟି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରୀୟ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ର, ୪୫ ଅଭ୍ୟାସ ପିଚ୍, ଇନଡୋର କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍, ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆକାରର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ତାଲିମ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ କ୍ରୀଡା ବିଜ୍ଞାନ ସୁବିଧା ରହିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବେଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

Very excited to announce that the @BCCI’s new National Cricket Academy (NCA) is almost complete and will be opening shortly in Bengaluru. The new NCA will feature three world-class playing grounds, 45 practice pitches, indoor cricket pitches, Olympic-size swimming pool and… pic.twitter.com/rHQPHxF6Y4

— Jay Shah (@JayShah) August 3, 2024