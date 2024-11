ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ବରଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ Xରେ ପୋଷ୍ଟ, ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ । ଏହା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା 15ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଟ୍ବିଟ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମୋଦୀ ଟ୍ବିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ଏବଂ ଆଇଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରହିବି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଚାରବିମର୍ଶ ହେବ । ପୋଲିସ୍ ଏବଂ ଜନ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରୁ ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଓଡିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବଢିଛି । ଗରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ପାଇ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

Over the next two days, will be in Bhubaneswar for the DGP/IGP conference.

Senior police officers from all over India will take part in this conference. There will be extensive deliberations on enhancing India’s internal security apparatus. Different aspects relating to…

