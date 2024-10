(Video) ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡିଲା ନିର୍ମାଣାଧୀନ କୋଠା, ଚାପି ହୋଇ ଚାଲିଗଲା 5ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠା ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ଫଳରେ 5ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 13ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଦୁଇରୁ 3ଜଣ ନିଖୋଜ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ଏଯାଏଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ଖବର ଅନୁସାରେ, ବାବୁସାପଲାୟାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଫଳରେ ସ୍ଥାନେସ୍ଥାନେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି କୋଠା ଭୁଶୁଡିବା ପଛରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ନୁହେଁ ବରଂ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ କୋଠାଟି ଅଚାନକ ଭୁଶୁଡି ପଡିଛି । ତେବେ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡିବା ସମୟର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ 28-30 ଏମଏମ ଲୁହା ଖାଡିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 18-20 ଏମଏମର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା । ନିମ୍ନମାନର ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାଲି ଯୋଗୁଁ ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନର୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ 5ଜଣ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

A multi storey building collapsed with in seconds In Bengaluru. The building collapse killed one person with five people still missing. Fourteen workers have been rescued from the rubble at the construction site in Babusapalya. Building basement became weak due to continuous…

