(Video) ‘ନବୀନ ଯୋଜନା’କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱୀକୃତି: ଜନ ପରିବହନରେ No.1 ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ମିଳିଲା ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ମାନ୍ୟତା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ଆଉ ଏବେ ପରାଜୟ ପରେ ବି ମିଳୁଛି ପ୍ରଶଂସା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ମିଳୁଛି କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତି । ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ୨ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପୁଣିଥରେ No.1 Position ଫେରିପାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରରେ ନବୀନଙ୍କ ୨ଟି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ‘Mo Bus’ ଏବଂ ‘Mo E-Ride’ ସେବାକୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସହର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ୁଥିବା ‘Mo Bus’ ଏବଂ ‘Mo E-Ride’ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ‘City With Best Public Transport System’ର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ବ୍ୟପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା । ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୭ତମ ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆ(UMI) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର । ସହରର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ସୁବିଧା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । କ୍ରୁଟ୍ ତରପରୁ ମୋ ବସ୍ ଏବଂ ମୋ ଇ-ରାଇଡ ସେବାକୁ ଦେଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଛି । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ୨ଟି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା ‘ମୋ ବସ୍’ ଏବଂ ‘ମୋ ଇ-ରାଇଡ’ ଯୋଜନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ପାଲଟିଛି । ଏହାସହିତ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଓହରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ ।

