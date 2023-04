ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ଏକ ବିରାଟକାୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ: ୩୬୦ କିମି ବ୍ୟାସ, ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା କାହିଁକି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନେକ ସମୟରେ ଆକାଶରେ କିଛି ଚମକୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ, ଲାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି । ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଚାନକ ଆକାଶରେ ଏକ ବିରାଟକାୟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଇଟାଲିର ଆକାଶରେ ୩୬୦ କିମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ବିରାଟକାୟ ବୃତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଗତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖ ରାତିରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା । ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ପରେ ଅଚାନକ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେବେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କାରଣରୁ ତାହା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘଟିତ ହେଉଥିବା କୌଣାସି ତୋଫାନ କାରଣରୁ ତାହା ଜେନେରେଟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଖୁବ୍ ଚମକୁଥିବା ଉକ୍ତ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବୃତ୍ତ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତାହା କୌଣସି ଏଲିଅନ ଯାନ ବା ୟୁଏଫଓ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଧରିନେଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ପାରିନଥିଲେ । ନେଚର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ୱାଲଟର ବିନୋଟ୍ଟୋ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଫଟୋ ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଉତ୍ତର ଇଟାଲିର ପୋସାନୋ ଟାଉନ ଉପରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

EMP 😃 ELVE OVER ITALY: For a few milliseconds, an enormous red ring of light appeared in the sky over Italy. It was generated from lightning 10x times stronger than normal.

ELVE: Emissions of Light and Very Low Frequency Perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources. pic.twitter.com/Ki8jgk0AX5

— Justice (@Loveon999) April 1, 2023