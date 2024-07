ବିହାରରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ ଓ ଚିରାଗ ପାସୱାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ବିହାରରେ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ ଓ ଚିରାଗ ପାସୱାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ମୌସୁମୀର ସମୟ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ପୋଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ଜିତନ ରାମ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଗତକାଲି ସେ ଏକ ବୈଠକ କରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଝୀଙ୍କୁ ହାଥରସ୍ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ଉପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ଦେଶ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ତସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ୮୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ସେମାନେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ତେବେ ହାଥରସ୍ ମାମଲାରେ ଗିରଫଦାରୀ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

#WATCH | Patna, Bihar: On recent incidents of bridge collapses in Bihar, Union Minister Jitan Ram Manjhi says, "It is monsoon time. There has been an abnormal amount of rain, which is the reason behind the collapse of bridges. But, the CM of the state is very sensitive towards… pic.twitter.com/vuS5x2ENqe

— ANI (@ANI) July 5, 2024