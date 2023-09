Video: ‘ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’, ବିହାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପରେ ବିଜେପି ଦେଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୁଣିଥରେ ନିଜର ବୟାନ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମି ଅବସରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦ ଜଣେ ‘ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ’, ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ‘ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ’। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ଆରଜେଡି ଜାତିବାଦ ପ୍ରପୋଗେଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବାକୁ କରୁଛି ।

ଇଣ୍ଡିଆଟୁଡେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଥିଲେ, ‘ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନୈତିକତା ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ତଥା ଦୂରାଚାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଶ୍ୱରରେ ମାନବିକତାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ତଥା ଅତୁଳନୀୟ ଗୁଣାତ୍ମକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ‘ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତମ’ ଭବିଷ୍ୟଦ୍‌ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆଣିଥିଲେ ।’

Pr0phet M0hammed is Maryada Purshotam. He was sent to end Dishonesty and Evilness on earth.

lsIam came to remove Evilness

Says –RJD's Bihar Education minister Prof Chandrashekhar during Janmashtami Cerebration.

He's the same who said Manusmriti and Ramcharitmanas should be… pic.twitter.com/IObbzoAq5c

