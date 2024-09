Video; ୧୮ ବର୍ଷରେ ବନିଥିଲେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର; ହେଲେ ସବୁ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିଦେଲେ ମାମୁଁ

ପାଟନା: ପୁଲିସ ଜାମୁଇରେ ଜଣେ ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ୨୦୦ ଟଙ୍କିଆ ପଲସର ବାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ପିସ୍ତଲ ଓ ଅନେକ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲା ହଲସି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିଘା ବାସିନ୍ଦା ବବଲୁ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ମିଥିଲେଶ କୁମାର।

ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ସାଜିଥିବା ମିଥିଲେଶକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ। ସିକନ୍ଦରା ଛକ ନିକଟ ସିକନ୍ଦରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମିଥିଲେଶକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏସଡିପିଓ ସତୀଶ ସୁମନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁକ୍ରବାର ସିକନ୍ଦରା-ଜାମୁଇ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତିଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରୁ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକକୁ ନକଲି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେ ଲଖିସରାଇ ଜିଲ୍ଲା ହଲସି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିଘା ଗ୍ରାମର ଭାଗାଲୁ ମାଝୀଙ୍କ ପୁଅ ମିଥିଲେଶ ମାଝୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ RS200 ପଲସର ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ଏଥିସହ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନକଲି ଚେକ୍, ଏକ ପାନ୍ କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଓ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ପିସ୍ତଲ ସହ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସିକନ୍ଦରା ପୁଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।

Amazing Bihar !!

A Police Sub-inspector arrested fake IPS officer in Jamui.

The 18-year-old youth was going around wearing uniform and trying to act as an IPS when he was detained!

He became a fake IPS officer by paying Rs 2 lakh pic.twitter.com/jEOX8Kxsjd

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 20, 2024