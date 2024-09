‘IC 814: The Kandahar Hijack’ ବିବାଦ; ଜାଣିଶୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ-ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ରଣକୁ କଦର୍ଥ କରୁଛି ବଲିଉଡ୍!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଲିଉଡକୁ ଆମ ଦେଶର ବିବିଧ କାହାଣୀ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଦର୍ପଣ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେର କିଛି ସିନେମାରେ ହିନ୍ଦୁଫୋବିଆର ଏକ ଅଶାନ୍ତ ଧାରା ଉଭା ହୋଇଛି, ଯାହା ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଦେଇଛି । ହିନ୍ଦୁ ଚରିତ୍ର, ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଏକ ବାରମ୍ବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବଲିଉଡ୍ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ଭାବନାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି।

ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅପମାନଜନକ ଢଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ବଲିଉଡ୍ ରେ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ବାରମ୍ବାରତା ଓ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପିକେ (୨୦୧୪) ଏବଂ ଓହ ମାଇଁ ଗଡ୍ (୨୦୧୨) ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏବଂ ଉପହାସ କରି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରତି ସମାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଚୟନମୂଳକ ସମାଲୋଚନା ପକ୍ଷପାତିତା ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି।

୧୯ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ବିମାନ ଅପହରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିର୍ମିତ ଫିଲ୍ମ ‘ଆଇସି ୮୧୪: ଦ କାନ୍ଦାହାର ହାଇଜାକ୍’ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଧାରାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ଅପହରଣଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଚିତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସୃଜନଶୀଳ ଚୟନ ଏଭଳି ଚିତ୍ରଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ଆଇସି ୮୧୪ର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଅପହରଣକାରୀମାନେ ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲେ, ତଥାପି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହିନ୍ଦୁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ବିକୃତ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଦନାମ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ସମାଲୋଚକମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଚିତ୍ରଣ କେବଳ ଇତିହାସକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରୁଥିବା ଏକ ବ୍ୟାପକ କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରେ ।

ଆଇସି ୮୧୪ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଅଲଗା ଘଟଣା ନୁହେଁ ବରଂ ବଲିଉଡରେ ଏକ ବୃହତ ଢାଞ୍ଚାର ଏକ ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଚିତ୍ର ପ୍ରାୟତଃ ନକାରାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ । ଅନେକଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଧାରା କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଆକାର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ଧାରଣାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ । ତେବେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ନିକଟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ରେ ଦେଶର ଭାବନା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହା କ’ଣ ଯଥେଷ୍ଟ?

#Bollywood has changed identify or deliberately denigrated Hindus for decades. Here are 10 cases! You will find the same hateful bigots if you check their producers, directors, story writers…

1/10 pic.twitter.com/2bdBksQqA7

— Eminent Intellectual (@total_woke_) September 1, 2024