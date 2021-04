ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାହାହେଲେ ବର-କନ୍ୟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ୨୭ା୪ (ଓଡିଶା ଭାସ୍କର): ନା ଥିଲା ବାହାଘର ଜୋଡ, ନା ଥିଲା ସାଜସଜ୍ଜା । ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବାହା ହେଲେ ବରକନ୍ୟା । ଏହିଭଳି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ । ସେଠାରେ ଜଣେ ବର-କନ୍ୟା ବିନା ବାହାଘର ଜୋଡ ଏବଂ ବିନା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି । ସୁଚନାଯେ, ବର କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବାପରେ ତାଙ୍କୁ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧି ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବର ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପିପିଇ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ସମୟର ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

#WATCH | Madhya Pradesh: A couple in Ratlam tied the knot wearing PPE kits as the groom is #COVID19 positive, yesterday. pic.twitter.com/mXlUK2baUh

