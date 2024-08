ମୁମ୍ୱାଇ: ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନି ସେମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟପେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ-ଆଇଡିଆ ନିଜର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦-୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଟେଲିକମ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାସିକ ବଜେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ସେ ଏକ ଶସ୍ତା ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ।

ଏହି ସୁଯୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ନେଇଛି ଭାରତର ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନି BSNL । BSNL ନିଜର ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ କହିଥିଲା । ଗ୍ରାହକମାନେ BSNL ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଏସଏନଏଲରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଉପଭୋକ୍ତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ନେଟୱାର୍କ ଛାଡିଥିଲେ ।

ବିଏସଏନଏଲ ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୋଜନା ସହିତ ନିଜର ନେଟୱାର୍କରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାରା ଦେଶରେ ନିଜର ୪ଜି ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ୫ଜି (BSNL 5G) ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ BSNL ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲରେ କହିବୁ । BSNLର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୭ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହି ପ୍ଲାନର ବୈଧତା ୧୬୦ ଦିନ ରହିଛି । ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨ ଜିବି ଡାଟା ମିଳୁଛି । ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ମୋଟ ୩୨୦ ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ଲାନରେ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ଏବଂ ୧୦୦ ଏସଏମଏସ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

Stay charged up with BSNL's recharge voucher ₹997/- mobile plan!

Dive into endless entertainment with games, music, and more. #RechargeNow: https://t.co/cUEGE1v8sd (For NZ,WZ & EZ), https://t.co/b2Ec9GeD1W (For SZ) #BSNL #BSNLRecharge #SwitchToBSNL pic.twitter.com/v5S7M17xM2

— BSNL India (@BSNLCorporate) August 16, 2024