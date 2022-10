ସାମରିକ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ, ଟାଟା-ଏୟାରବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟାଟା ସହଭାଗୀତାରେ ଗୁଜୁରାଟରେ ସି୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏୟାରବସ୍। ୨୨,୦୦୦ କୋଟି ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟରେ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ସାମରିକ ବିମାନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସି୨୯୫ର ନାଗରିକ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।

ତେବେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗୁଜୁରାଟର ଭଦୋଦରାଠାରେ ଏୟାରବସ୍ ସି୨୯୫ ପରିବହନ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁବିଧାର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇବା ସମାରୋହ ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଅଜୟ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସି୨୯୫ ବିମାନ ୟୁରୋପ ବାହାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରବସ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟ ୨୧,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି।

