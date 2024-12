(Video) ଛୁଆର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇଲା ମାଆ, ଦୌଡି ଯାଇ କାରକୁ ଘେରି ରହିଲା ଗାଈ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାଆର ପ୍ରେମଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ । କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ନଜିର ଆସିଛି । ଜଣେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ବାଛୁରୀକୁ ଏକ କାର୍ ଘୋଷାଡି ଦେବା କାରଣରୁ ଗାଈ କାରକୁ ଘେରି ଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଅନେକ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମାଆ ସହିତ ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗାଈମାନେ ଏହା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଗାଈମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି । ଏହି ମାମଲା ଛତିଶଗଡର ରାୟଗଡରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଭିଡିଓରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବାଛୁରୀ କାର ତଳେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ​​ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର କାରକୁ ଟାଣିଦେଇଥିଲେ । ଗାଈମାନେ ଦୌଡ଼ିଯାଇ କାରକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ବୁଲାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ କାର ତଳେ ଥିବା ବାଛୁରୀଟିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଛୁରୀର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ମାଆର ମମତାର ସଠିକ ନିିଦର୍ଶନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ।

A mother’s love knows no bounds😥💔

Fearless mother cow ran after a car that ran over her calf, ensuring driver didn’t escape. Her efforts saved her little one, who is now under treatment. Watch strength of a mother 💖#MothersLove #DelhiAirport #PlaneCrash 18% GST #viralvideo pic.twitter.com/Mweqi1El7o

— kiran (@abburi_999) December 23, 2024