ପୋଲିସ୍ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା, ସାମନାକୁ ଆସିଲା ଛାତିଥରା ଭିଡିଓ

ଚଣ୍ଡିଗଡ଼: ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭଳି ଏକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମୀ ସହିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମାନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ପୋଲିସ୍ ଅଫିସର୍ ଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଆଜିର ଏହି ମହତ୍ ଦିନରେ ପୋଲିସ୍ କର୍ମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡିଓ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ।

#WATCH Car evading security check hits police personnel in Patiala, Punjab

Police say the injured police personnel is under medical treatment, car traced, further investigation underway

(Video source: Police) pic.twitter.com/ZF9wygy8Xm

