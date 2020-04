ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ୨୫ା୪: ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ୧୦୩୦ ଘଣ୍ଟାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ସଞ୍ଜୟ କୋଠାରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ । କେ. ଭି. ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରିବା ପରେ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ କମିଶନର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା।

