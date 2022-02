ଚିନ୍ନା ଥାଲାଙ୍କୁ କିଣିଲାନି ଚେନ୍ନାଇ: ରାଇନାଙ୍କୁ ନ କିଣିବାର ରହସ୍ୟ ଖୋଲିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ସିଇଓ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ୧୫ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ । ଅନେକ ସିନିୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରଷା କରିଛି ସିଏସକେ । ଏହି ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଫ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ, ଇମ୍ରାନ ତାହିର ଏବଂ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁରଙ୍କ ସମେତ ଚିନ୍ନା ଥାଲା ଅର୍ଥାତ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରି ନାହିଁ । ୨୦୨୦ ସିଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେନ୍ନାଇର ଅଧିନାୟକ ଧୋନୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଥିଲେ ରାଇନା । ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅନେକ ସୁପରହିରୋ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥିଲେ । ୨୦୧୦, ୨୦୧୧ ଏବଂ ୨୦୧୮ ଟାଇଟଲ ବିଜୟରେ ସେ ଥିଲେ ସୂତ୍ରଧର । ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନ କିଣିବାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି । ରାଇନାଙ୍କୁ ଦଳ କଣ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ।

