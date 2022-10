ଟି -୨୦ ବିଶ୍ୱକପ: ସୁପର-୧୨ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୮୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠାରୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର-୧୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମୁକାବିଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲାରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ବଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି ପଡୋଶୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ସିଡନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଡିଭନ୍ କନୱେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଟିମ୍ ସାଉଥି,ମିଚେଲ ସାଂଟନାର ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲିଂର ସାମ୍ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୧୧୧ରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଡିଭନ୍ କନୱେ ମାତ୍ର ୫୮ ଟି ବଲରେ ୯୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କନୱେଙ୍କ ପାଳି ସାହାଯ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗରେ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ୨୦୧ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟତମ ଓପନର ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୧୬ ଟି ବଲରୁ ୪୨ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାତ୍ର ୧୧୧ ରନରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା।

New Zealand win their first men's international game on Australian soil since 2011 🔥#T20WorldCup | #AUSvNZ | 📝 Scorecard: https://t.co/1mYxKgn4aP pic.twitter.com/D784MzZbam

— T20 World Cup (@T20WorldCup) October 22, 2022