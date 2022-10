RPF ଏବଂ ASI ର ୯୫୦୦ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (ଆରପିଏଫ) ରେ କନଷ୍ଟେବଳ ତଥା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏଏସଆଇ) ର ୯୫୦୦ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ସରକାର। ଏଭଳି ଏକ ମେସେଜ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ନକଲି ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆରପିଏଫ କିମ୍ବା ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ।

Beware of Fake News!

A fictitious message is being circulated regarding recruitment of Constable & Assistant Sub Inspector in RPF. It is hereby informed that no such notification has been issued by @RPF_INDIA or Ministry of Railways on their official website or in print. pic.twitter.com/EtA6aEqiDC

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) October 31, 2022