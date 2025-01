(Video) ମୃତ୍ୟୁର Live ଭିଡିଓ… କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ଧରି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ, ଚାଲୁଚାଲୁ ହଠାତ୍ ଟଳିପଡିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହାର୍ଟଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା 3ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀର ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହାର ଲାଇଭ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

ହୃଦଘାତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ: 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଟଳି ପଡିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ମୃତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଗାର୍ଗି ତୁଷାର ରଣପାରା । ଏହି ଘଟଣା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଟଳିପଡିଲେ- ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗାର୍ଗି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ସହ ଟିଫିନ ଧରି ଚାଲିଚାଲି ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସରୁମ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ପଡିଥିବା ଏକ ଚେୟାର ଉପରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ସାଥି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି କହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଭିତର ହିଁ ଟଳି ପଡିଥିଲେ ।

ତେବେ ସେଠାରେ ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ତେବେ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ସମୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

