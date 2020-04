ବଜାରକୁ ଆସିଲା କରୋନା ବରଗର୍, ସେଫ୍ କହିଲେ-‘ଯିଏ ଡରାଉଛି, ତାକୁ ଖାଇଦିଅ’

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନାକୁ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ କରୋନା ଡରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବଜାରକୁ ଆସିଛି ‘କରୋନା ବରଗର୍’ । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସେଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମହାମାରୀକୁ ଡରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାହାର ସାମ୍ନା କରିବା କଥା । ଯାହା ଆମକୁ ଡରାଉଛି, ତାକୁ ଖାଇଦେବା ଜରୁରୀ ।

ତେବେ ଭିଏତନାମର ରାଜଧାନୀ ହନୋଇରେ ସେଫ୍ ଜଣକ ଏହି କରୋନା ବରଗର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ବରଗରଟି ଦେଖିବାକୁ ଟିକ୍ କରୋନା ଭଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି । ଲକ୍-ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବି ସେଫ୍ ଜଣକ ଦିନକୁ ୫୦ ଉପରେ ବରଗର୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ।

'We have this joke that if you are scared of something, you should eat it:' A pizza business in Hanoi, Vietnam, offers 'coronaburger' – an attempt to boost the morale of people during the pandemic https://t.co/s7eqY2NZPO pic.twitter.com/2EZdHnYBMt

— Reuters (@Reuters) March 26, 2020