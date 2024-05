ମେ ୧୫ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ଓ ସମୟ ବଦଳିଲା: CUET-UG ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା NTA

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେ ୧୫ରୁ ସିୟୁଇଟି-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ପ୍ରଶାସନିକ କାରଣ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ସମୟ ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରଯାଇଛି । ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (ଏନଟିଏ) ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବର ଓ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ।

ମେ ୧୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସିୟୁଇଟି-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏବେ ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । କେମିଷ୍ଟ୍ରି-୩୦୬, ବାୟୋଲୋଜି-୩୦୪, ଇଂରାଜୀ-୧୦୧, ଜେନେରାଲ ଟେଷ୍ଟ-୫୦୧ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ୨୯ ତାରିଖକୁ ରଖାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସହରମାନଙ୍କରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୂଚୀ ମୁତାବକ ପରୀକ୍ଷା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏନଟିଏ ତରଫରୁ ସିୟୁଇଟି-ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ମେ ୧୫ରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ୧୩.୪୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବେ ।

CUET UG 2024

EXAM SCHEDULED FOR 15TH MAY IN CENTRES OF DELHI ONLY RESCHEDULED TO 29TH MAY.

EXAM AT ALL CENTRES IN INDIA AND ABROAD OTHER THAN DELHI TO BE HELD ON 15TH MAY AS PER SCHEDULE.

EXAMS IN DELHI ON ALL OTHER DATES TO BE HELD AS PER SCHEDULE. pic.twitter.com/3eOTdk73at

— National Testing Agency (@NTA_Exams) May 14, 2024