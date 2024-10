ଆସୁଛି ଦାନା; ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଯାଏଁ 198 ଟ୍ରେନ ବାତିଲ, ବିମାନ ମଧ୍ୟ…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ରେଳବାଇ । ସମୁଦାୟ 198 ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । 95ଟି ଅପ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 103ଟି ଡାଉନ ଟ୍ରେନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଆଜିଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟ୍ରେନ ସବୁକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ହାୱଡା-ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ସାଲିମାର-ପୁରୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାୱଡା-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ହାୱଡା-ପୁରୀ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ-ପୁରୀ, ଖଡଗପୁର-ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସମ୍ବଲପୁର-ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିକନ୍ଦରାବାଦ-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁଡୁଚେରୀ-ହାୱଡା, ପୁଡୁଚେରୀ-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଶାଖାପାଟନା-ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିଶାଖାପାଟନା-ଦୀଘା ଆଦି ଟ୍ରେନକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।

