(Video) ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ: କ୍ଷମା ମାଗିଲେ CM

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଝିଅର ଭୁଲ ପାଇଁ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ । ସିଏମଙ୍କ ଝିଅ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ବଜନିକ ଭାବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ।

ମିଜୋରାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୋରାମଥଙ୍ଗାଙ୍କ ଝିଅ ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଚର୍ମରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ସିଏମଙ୍କ ଝିଅ ଭାବିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ । ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଆପେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସିଏମଙ୍କ ଝିଅ ଭଡ଼କିଯିବା ସହ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସିଏମଙ୍କ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଧରିନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସିଏମଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘୁଞ୍ଚି ନଥିଲେ ।

ତେବେ ପରେ ସିଏମଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଅଶୋଭନୀୟ ଆଚରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ପାଖାପାଖି ୮୦୦ ଲୋକ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସିଏମ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଲେଣ୍ଡରେ ହାତ ଲେଖା ପୋଷ୍ଟ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସିଏମଙ୍କ ପୁଅ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲେ ।

#Mizoram @ZoramthangaCM tendered a handwritten apology on Instagram handle for his daughter’s “misbehaviour” with a doctor on wednesday, & said that he would, in no way, justify her conduct#WATCH 👇 pic.twitter.com/o4OShR0L4E

— M. Nuruddin (@nuristan97) August 21, 2022