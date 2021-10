ରୋନାଲ୍ଡୋ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ୱାର୍ନର୍, ପୁଣି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ବୋତଲ; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନରଙ୍କର ଦମଦାର୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୧ରେ ସୁପର୍ ୧୨ ମୁକାବିଲାରେ ୭ଟି ୱିକେଟରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟାର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟାର ଅଧିନାୟକ ଏରୋନ୍ ଫିଞ୍ଚ୍ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭର୍ ରେ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ରେ ୧୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟା ୧୭ ଓଭର୍ ରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ କ୍ଷତିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ଗତ କିଛି ସମୟ ଧରି ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଚାଲିଥିବା ୱାର୍ନର୍ ୪୨ ବଲ୍ ରେ ୬୫ ରନ୍ କରି ଶାନଦାର୍ ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ଫିଞ୍ଚ୍ ୩୭ ଓ ଷ୍ଟିବ୍ ସ୍ମିଥ୍ ୨୮ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ନର୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍ ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ରିଷ୍ଟ୍ରିୟାନା ରୋନାଲ୍ଡୋଙ୍କ ପରି ଟେବୁଲ୍ ଉପରୁ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବୋତଲକୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରୋନାଲ୍ଡୋ ୟୁରୋ କପ୍ ୨୦୨୦ରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କୋକାକୋଲା ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ କୁ ଟେବୁଲ୍ ଉପରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ କୋକାକୋଲାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ‘କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

David Warner tries to do a Cristiano Ronaldo at presser, told to put Coca Cola bottles back

