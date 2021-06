ତିନି ଦିନିଆ ଲଦାଖ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଯବାନଙ୍କୁ କଲେ ସାକ୍ଷାତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରବିବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ତିନି ଦିନିଆ ଲଦାଖ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଲଦାଖ କୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସୀମାରେ କିପରି ଭାବରେ ଗତିବିଧି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଜାମ୍ମୁ ରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଆଲୋଚେନା କରିଥିଲେ ରାଜନାଥ ସିଂ ।

Defence Minister Rajnath Singh meets with Army veterans in Leh.

ସେଠାରେ ଯବାନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆମର ଓ ଯବାନ ର୍ପୂବତନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ମନରେ କେତେ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ତାହା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ୩୦ରୁ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ୱନ୍ ର୍ୟାଙ୍କ୍, ୱନ୍ ପେନସନ ସମସ୍ୟା ଜାରି ରହିଥିଲା । ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆସିଲେ ସେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନୁକରଣୀୟ ।

Defence Minister Rajnath Singh, army personnel and veterans chant 'Bharat Mata ki Jai' slogan at Leh

The Defence Minister is on a 3-day visit to Ladakh.

