ପଦଯାତ୍ରା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; ଆତିଶୀ କହିଲେ- ବିଜେପି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପ୍ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ କୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିଓ୍ଵାଲଙ୍କ ଔଷଧକୁ ବିଜେପି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶୀ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ କାମ ବନ୍ଦ କରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କୁ କିଛି ହୁଏ, ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ବିଜେପି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ । ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଏହା ପଛରେ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ହାତ ରହିଛି।

#WATCH | Delhi CM Atishi says, “…Today during the padyatra, some BJP workers raised slogans against Arvind Kejriwal and attacked him. Anything could have happened to him in this attack. If they had weapons, Arvind Kejriwal could have also lost his life. This attack has clearly… pic.twitter.com/oVDbf72W6l

— ANI (@ANI) October 25, 2024