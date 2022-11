Video: ଶ୍ରଦ୍ଧା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଗୋଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାଲକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ପୁନାୱାଲାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ । ରୋହିଣୀ ଏଫଏସ୍‌ଏଏଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଘଟଣା ସମୟର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, କିଛି ଲୋକେ ଖଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ କିଛି ଲୋକେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।

ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି । ଏହା ସହିତ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି । ଏହି ଲୋକମାନେ ହିନ୍ଦୁସେନାର ଲୋକେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସୁତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଫତାବର ପଲିଗ୍ରାଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ରୋହିଣି ଫରେନସିଂ ବିଜ୍ଞାନ ଲାବୋର୍ଟାରୀରୁ ଜେଲ୍ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।

Police detained the two men who attacked the police van carrying Shradhha murder accused Aftab Poonawalla, outside FSL office in Delhi pic.twitter.com/tc7TGACorZ

— ANI (@ANI) November 28, 2022