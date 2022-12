୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାର୍‌, ଅନୁମତି ଦେଲେ ସରକାର

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାରି ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ତାରକା ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍ ଗୁଡିକ ଏବେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଖୋଲା ରହିବ । ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନରାତି ଖୋଲା ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ କାରଣ ନୂତନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମାବଳୀ ସହଜ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ସେହିପରି ତିନି ତାରକା ଥିବା ହୋଟେଲରେ ସକାଳ ୨ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବାକିଗୁଡିକ ସକାଳ ୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ।

ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ହସପିଟାଲିଟି ଶିଳ୍ପକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଶସନ ଏହି ଉପହାର ଦେଇଛି । ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ । ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭି. କେ. ସାକ୍ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ।

Delhi: All restaurants/eateries in 5 & 4 star hotels, those within airport, railway station & ISBT premises permitted to operate on 24X7 basis, after payment of necessary fee. Applicants to get license in less than 49 days;28 documents no longer required under licensing procedure

