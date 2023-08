(Video) ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ‘ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ’ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ: Do Not Vote For Illeterate Politician Who Change Names’

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କମ୍ପାନୀ କୁ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଜର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅଣଶିକ୍ଷିତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆସନ୍ତା ଥର ଭୋଟ ଦେବା ବେଳେ କିଛିଟା କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ବିଜୟୀ କରାଇଲେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲି ଭିଡିଓରେ କୁହାଯାଇଛି । ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ସହ ନିଜ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅପଲୋଡ ହେବା ପରେ କିଛି ବର୍ଗର ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି । ଅଭୟ ପ୍ରତାପ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟର(ଏକ୍ସ)ରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଭିଡିଓରେ କ୍ୟାପ୍ସନ ଲେଖି ଅଭୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଅନଏକାଡେମୀର ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା… ଶିକ୍ଷା ନାମରେ ମୋଦୀ ବିରୋଧୀ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଘୃଣା ଭାବ ଦିଆଯାଉଛି’ । ଏହାର ଶିକ୍ଷକ କରନ୍ ସାଙ୍ଗୱାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ‘ଅପାଠୁଆ’ କହିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଭିଡିଓରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ଅଭୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୋଦୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ନଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ନାଁରେ ନିଜର ଏକ ଏଜେଣ୍ଡା ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ’ ।

A video shows an @Unacademy teacher advising students not to vote for uneducated politicians in the future, as they tend to make changes to laws and names, referring to all his notes on laws worthless.

