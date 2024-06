T-20 WC; ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରୁ ଡବଲ ଝଟକା: ପ୍ରଥମ ଓଭରର ଦୁଇଟି ବଲରେ ୨ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ଲେଖିଲେ ଇତିହାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରିଛି ନାମିବିଆ । ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଓମାନ୍ । କିନ୍ତୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ରୁବେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂରେ ବେସାହାରା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଓମାନ୍ । ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ ଏବଂ ଡାଭିଡ ୱିଜିଙ୍କ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ବିପକ୍ଷରେ ଓମାନ ମାତ୍ର ୧୦୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ନାମିବିଆ ଅଧିନାୟକ ଗେରହାର୍ଡ ଇରାସ୍ମସ । ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ଠିକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ୨ଟି ବଲରୁ ହିଁ ୨ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ କଡ଼ା ଚାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ରୁବେନ୍ ଟ୍ରମ୍ପେଲମ୍ୟାନ । ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଓମାନର ଓପନର କାଶ୍ୟପ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲରେ ଅଧିନାୟକ ଆକିବ ଇଲିୟାସଙ୍କୁ ସେ ପାଭିଲିୟନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏଭଳି ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ପରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଫେଲ ମାରିଛି ଓମାନ୍ । ୧୯.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୦୯ ରନ୍ କରି ଅଲ ଆଉଟ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ।

Namibia have come out on 🔝 in the opening exchanges against Oman 👏

How the first Group B game of the #T20WorldCup 2024 has gone so far 👇https://t.co/IEnCzBk0I3

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 3, 2024