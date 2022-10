Video: ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ୮୧ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଲା ହାର୍ଟ ଆଟାକ: ମେଡିକାଲ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ଚିକିତ୍ସା କଲେ ଡାକ୍ତର 

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଜଧାନୀ ସିଓଲରେ ଏକ ଫେମସ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ହୃଦଘାତ୍। ଖବର ପାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁ ସୁକ-ୟେଔଲ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ କୁଇକ୍ ରେସପନ୍ସ ଟିମ୍‌କୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ କହିଛି ଯେ, ଭାରି ଭିଡ଼ କାରଣରୁ ୮୧ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହୃଦଘାତ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଉଟ୍‌ଡୋର୍ ନୋମାସ୍କ ହେଲିବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

About 50 people received CPR after suffering from cardiac arrest in Seoul's Itaewon as huge crowds stampeded at Halloween parties, as per fire authorities. Emergency officials received at least 81 calls from people with breathing difficulty: South Korea's Yonhap News Agency

— ANI (@ANI) October 29, 2022