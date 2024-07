ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ଦ୍ରାବିଡ! IPL-2025ରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ କମବ୍ୟାକ କରିପାରନ୍ତି ରାହୁଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରେ ଦଳରେ ହୋଇଛି ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ କୋଚ୍ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ଆସନ୍ତା ସିରିଜରୁ ଗମ୍ଭୀର ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ । ତେବେ ଆସନ୍ତା ସିରିଜରୁ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ସେପଟେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇପିଏଲକୁ ପେରିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଦ୍ରାବିଡ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କମବ୍ୟାକ କରିପାରନ୍ତି ।

Mr Gambhir will take charge from the upcoming away series against Sri Lanka where Team India are set to play 3 ODIs & 3 T20Is starting July 27, 2024.

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରୁ ନୂଆ କୋଚ୍ ଏବଂ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ସହ ଏକ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । କାରଣ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବା ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସକୁ ଲାଗିଛି ଝଟକା । କାରଣ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ୧୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟିମର ମେଣ୍ଟର ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏହାର ମାଲିକ ଶାହରୁଖ ଖାନ । କିନ୍ତୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ପଦବୀ ପାଇବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲର ମେଣ୍ଟର ପଦରୁ ଓହରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ । ତେଣୁ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଡ୍ରାଭିଡଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଛି କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ । ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପରେ ଦଳ ଆଉ କାହାକୁ ମେଣ୍ଟର କରିବ, ସେ ନେଇ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଆଉ ସେଥିରେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏଯାଏଁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ ଏ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହିଁ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ନୁହେଁ, ଆଇପିଏଲ ଖେଳୁଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ଟିମ୍ ୨୦୨୫ ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କୁ କୋଚ୍ ବା ମେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଭାରତ ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ମଜାରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ । ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ଅଫର ଅଛି, ତା’ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ । ପୁଣି ଥରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେବାର ସୁଯୋଗ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଏହି ପଦରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ । ସେ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ମାସ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ କଥା ଅଲଗା । ଏଥିରେ ମାତ୍ର ୨-୩ ମାସ ଦଳକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇପିଏଲକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଅତୀତରେ ସେ କିଛି ଆଇପିଏଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ମେଣ୍ଟର ଓ କୋଚ୍ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ।

It is with immense pleasure that I welcome Mr @GautamGambhir as the new Head Coach of the Indian Cricket Team. Modern-day cricket has evolved rapidly, and Gautam has witnessed this changing landscape up close. Having endured the grind and excelled in various roles throughout his… pic.twitter.com/bvXyP47kqJ

— Jay Shah (@JayShah) July 9, 2024