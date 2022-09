Video: ସଫଳତାର ସହ କୁଇକ୍ ରିଆକସନ୍ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା DRDO

ଚାନ୍ଦିପୁର: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ ସଂଗଠନ (ଡିଆରଡିଓ) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସେନା ଓଡିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ (ITR) ରୁ କୁଇକ୍ ରିଆକସନ୍ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ (QRSAM) କୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ତଶସ୍ତ୍ରର କ୍ଷମତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାୟୁ ବିପଦକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଏରିଆଲ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯେପରିକି ଦୂର ଦୂରଗାମୀ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା, ସ୍ୱଳ୍ପ ସୀମା ଉଚ୍ଚତା, ଉଚ୍ଚତା ମନିଭର୍ ଟାର୍ଗେଟ୍, ହ୍ରାସ ସହିତ ଚମ୍ ରେଞ୍ଜର ରାଡାର୍ ଏହି ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିନ ଓ ରାତି ସମୟରେ ଅପରେସନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିଲା।

#DRDOUpdates | DRDO & Indian Army successfully conduct six flight-tests of Quick Reaction Surface to Air Missile system off Odisha coast #AtmanirbhartaIndefence https://t.co/XSWmLmIXLh@PMOIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD pic.twitter.com/jrKG4AbV3X

— DRDO (@DRDO_India) September 8, 2022