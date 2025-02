ବାପରେ କି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା…ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସି କାରକୁ ଟାଣିନେଲା ଟ୍ରେନ, Video ଦେଖିଲେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ଲୋମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉଟାହର ଲେଟନରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏକ SUV କୁ ଚାପି ଦେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଏହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ​​ତାହା ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି X ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ।

ଟ୍ରାକରେ ଫସିଗଲା କାର୍ ଚକା- ସିସିିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନୁସାରେ, SUVଟି ରେଳ କ୍ରସିଂ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଗେଟ୍ ପଡିବା ନେଇ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲେ ହେଁ ହଠାତ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଟ୍ରାକରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କା ଦେବାର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଗାଡି ଛାଡି ଦୌଡିଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର- ଉଟାହ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଅଥରିଟି (UTA)ର ପବ୍ଲିକ୍ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ ଗାଭିନ୍ ଗୁଷ୍ଟାଫସନ୍ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।

ଭିଡିଓଟି ଦେଖି କହିବା ସହଜ ଯେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା କିମ୍ବା ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଟ୍ରେନକୁ ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ 100,000 ଡଲାରରୁ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।

NEW: Utah driver jumps out of their car at the last moment before the vehicle is demolished by an oncoming train in Layton, Utah.

Hear me out… the individual could have just driven forward.

