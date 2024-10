ଷ୍ଟାର ବୋଲରରୁ DSP ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ: କ୍ରିକେଟ ସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ତୁଲାଇବେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ । ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନୂଆ DSP ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିରାଜ । ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ପରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ଡିଜିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ । ପୂର୍ବରୁ ସିରାଜଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍-୧ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରାଜଙ୍କୁ ଏହି ପଦରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ।

ଡିଜିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସିରାଜ ଡିଏସପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସିରାଜଙ୍କ ସହ ଏହି ସମୟରେ ସାଂସଦ ଏମ. ଅନିଲ କୁମାର ଯାଦବ, ଟିଜିଏମଆରଆଇଆଇଏସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ଫଇମୁଦ୍ଦିନ କୁରେସୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେୱନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଏ ନେଇ ପୂବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ସିରାଜ ମୁଖ୍ୟଢ଼ନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଡିଏସପି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେ ନିଜର ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ କ୍ରିକେଟ ଜାରି ରଖିବେ ।

DSP MOHAMMAD SIRAJ..!!! 🫡

Many congratulations to Mohammad Siraj on assuming charge as ‘DSP’. 👏🇮🇳 pic.twitter.com/igW8TcbwuS

