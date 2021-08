ଗୁଜରାଟ ଜାମନଗରରେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ

ଗାନ୍ଧୀନଗର: ଗୁଜରାଟ ଜାମନଗରରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ୪.୩ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ । ଭୂମିକମ୍ପ ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ଘର ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସିଥିଲେ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର(ଏନସିଏସ) ମଧ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୧୩ ମିନିଟରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ।

Earthquake of Magnitude:4.3, Occurred on 19-08-2021, 19:13:15 IST, Lat: 22.22 & Long: 69.75, Depth: 10 Km ,Region: Jamnagar, Gujarat, India for more information download the BhooKamp App https://t.co/QqOb9FNWyR pic.twitter.com/VnxmyNzlkE

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 19, 2021